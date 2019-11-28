憲兵指揮部為強化國軍官兵保防意識，製作單元劇《佈憲》並在28日播放，但憲兵日前發布劇照，被質疑極似國民黨總統參選人韓國瑜。對此，憲指部政戰主任余熙明（左）表示歉意，他指出，這部影片經過嚴謹的審驗，官兵選角、劇本審查內容都經過相關規範。至於劇照海報部分，的確欠缺嚴謹性，他在此深刻表達歉意，未來劇照海報會更加嚴謹審查，右則為政戰局長簡士偉。（張鎧乙攝）

憲兵指揮部日前在臉書粉絲團預告，今天下午將播出的莒光日保防單元劇「佈憲」文宣照片中，遭壓制的匪諜神似總統選人韓國瑜而引起朝野批評有影射之嫌。憲指部下午將廣邀媒體觀看這場被譽為「史上最盛大莒光日教學首映會」釋疑，據了解，雖然憲兵強調這是去年破獲的真實案例，影片也並未出現照片中禿頭藍襯衫主角，但宣傳照引起的行政不中立爭議，短期內恐難以平息。

據了解，這場「史上最盛大光日保防單元劇首映會」，播放的保防劇是依據屏東憲兵隊去年２月偵破，一名於國防管理學院退役的藍姓中校，遭大陸吸收在台蒐集情報的一起共諜案，涉案的藍姓退役中校外表就是禿頭，身形微胖。

藍姓中校畢業於國管理學院，軍旅生涯幾乎都在該單位走完。退役後前往中國，卻因缺錢被大陸國安單位吸收，加入共產黨後返台涉嫌發展組織，回台找昔日同袍，涉嫌發展組織，並提供軍方人員名冊，包括尉級、校級和將軍等名單，遭憲兵布線兩年監控後收網逮捕。

(中時 )