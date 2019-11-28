《毛皮瑪麗》中，與瑪麗無血緣關係的養子欣也，被瑪莉關在家中足不出戶多年，與瑪莉的關係相當微妙而複雜。(王寶兒攝)

作品充斥奇異色彩的已故日本藝術家寺山修司，在保守的1967年，推出大膽而充斥LGBT色彩的作品《毛皮瑪麗》，描述一位男扮女裝的同志瑪麗，養育沒有血緣的兒子，以充滿情慾、裸露的故事情節，大大挑戰了當時保守的日本社會。曉劇場日前將這部大膽的作品搬上舞台，演繹出現代瑪麗。

導演鐘伯淵表示，《毛皮瑪麗》推出的時空背景，與原作故事中的設定相互呼應。如故事中的養子欣也，是瑪麗的仇人之子，瑪麗將欣也養育為女孩的生活，視為對仇人報復的方式，欣也只得仰賴瑪麗的撫育成長至今，足不出戶多年，在瑪麗的鼻息下生活。「這就像是隱喻當時二戰後的日本，只能依靠美國生存一樣。」

鐘伯淵透露，為了讓劇本更符合現代，也加入了不少改編，如瑪麗在同志電影院中，勾搭其他男人回家的橋段，便以「聊天軟體」作為替代，「同志電影院是很多國家的特殊文化，同志在漆黑的電影院偷偷勾手、親嘴，但台灣沒有，我們就想到了聊天軟體。你可能不知道對方性別到底是甚麼，就能依靠聊天而被對方吸引，我覺得這也更符合瑪麗的形象，她是一個會讓人覺得有趣的人，而不單單只是個扮女裝的男同志。」

《毛皮瑪麗》中，瑪麗與其養子的複雜關係也是劇作的重頭戲。鐘伯淵指出，《毛皮瑪麗》迷人之處便在於角色的真假話難辨，身為男人的瑪麗究竟有沒有辦法詮釋母親的角色、養子在得知瑪麗養育他的理由時，究竟能不能維持母子的關係，都值得令觀眾玩味，也可以思考究竟母子之情是否存在。

除了擔任導演外，鐘伯淵也是飾演瑪麗的重要角色，毫不扭捏的擺弄柔媚姿態，時而陽剛、時而嬌氣，泛著難辨雄雌的妖異豔麗，更在劇中大膽挑戰情慾戲碼。鐘伯淵表示，寺山修司的劇作在日本首演時，因過於大膽而造成不小的爭議，但卻也票房奇佳，不斷傳演至今。

鐘伯淵表示，正值去年通過同性婚姻法，劇本的製程也是冥冥之中的緣分，在2016年開始執行計畫時，只是覺得很好玩，但隨著公投的發展，或是整個亞洲政局的動盪，都像是當年的日本氛圍，非常不可思議。

《毛皮瑪麗》在11月29日至12月1日，將於台灣戲曲中心演出。

(中時 )