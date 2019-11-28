片中完整闡述基因編輯的發展始末。(新北市政府文化局提供／王寶兒台北傳真)

基因也能改變嗎？科學技術「基因剪刀」(CRISPR)的問世，讓科幻小說幻化到真實世界，透過這項技術，人類可以隨心所欲決定身高，決定沒有疾病，甚至決定沒有痛感，成為上戰場的最佳武器。即將於台首映的紀錄片《基因解密》探討這項技術所可能為社會帶來的巨大變革，而這樣革命性的技術對於未來的醫療又有何種劇烈的變化。

導演亞當．波爾特(Adam Bolt)過去曾在紀錄片《黑金風暴》擔任剪輯製作，在《基因解密》中，以一位美國黑人男孩的故事做為引子，道出「基因剪刀」，或稱「基因編輯」的利與弊。策展人林玨竹表示，這位男孩的基因天生有個小小的缺陷，導致男孩缺氧，這種遺傳性的疾病使男孩需定期換血，且壽命可能不超過五十歲，「導演以男孩的病，以治療疾病的角度，闡述基因編輯對人類帶來的好處。」

片中藉由訪問諾貝爾化學獎得主保羅．伯格(Paul Berg)，以及有「基因編輯教母」之稱的美國科學家珍妮佛道納(Jennifer A. Doudna)，完整闡述基因編輯的發展始末，也利用大量數據整理、分析這項新技術在未來，將會以多快的速度發展近趨成熟。林玨竹表示，基因編輯是近來生化學界的大事，是正在「ING」的活動，「像是中國在去年就以基因編輯的技術，『訂製』了可以抵抗愛滋病的寶寶，國際相當關注。」

林玨竹解釋，基因編輯的概念就像是人體成了電腦、編輯文件一樣，「人體的DNA分子由四個字母排列組合，中間如果有個序號位置錯誤，就會造成疾病突變、罕見疾病，基因編輯就是修正字母『打錯』的地方，換成正確的字母，並利用DNA的特性，將另一對DNA複製為正常的DNA。不僅可應用到人體，更可創造出抵抗氣候變遷的植物、或是讓絕種的長毛象再現。」

林玨竹表示，以治療疾病的角度而言，導演認為「人類繁衍後代就像是在玩樂透，但如果我們能自己決定，有何不可？」而諷刺的是，促成基因編輯技術的推手珍妮佛道納則在片中坦承，曾在夢境中遇見希特勒，詢問她如何以這項技術打造他想要的軍隊或是人民，讓她不禁自問到底促成了甚麼樣的技術問世。

林玨竹指出，俄羅斯總理普丁也曾在科學活動中提及基因編輯，認為這項技術的發展，遠比核子研究來的更具衝擊性，希望透過這部紀錄片成為台灣民眾討論的契機點，一同探討這項具革命性的新技術。

《基因解密》將於府中15新北市紀錄片放映院播出。

(中時 )