玉井國小學童學煎蘿蔔糕請社區長輩品嘗。（劉秀芬攝）

玉井國小學童學煎蘿蔔糕請社區長輩品嘗。（劉秀芬攝）

玉井國小學童學煎蘿蔔糕請社區長輩品嘗。（劉秀芬攝）

玉井國小學童李宸綱邀阿嬤來品嘗他煎的蘿蔔糕。（玉井農會提供／劉秀芬台南傳真）

玉井農會推動食農教育，與玉井國小、荷園日照舉辦歡樂的「代間共食」活動。（玉井農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井國小教室川堂28日下午傳出陣陣煎蘿蔔糕香味，原來是四年級40多名上食農教育課的小朋友在學做菜，把前幾個月自己種的蘿蔔做成蘿蔔糕，並邀日照中心的阿公阿嬤來品嘗，美味的蘿蔔糕也獲得阿公阿嬤讚賞。

玉井區農會與青農聯誼會玉井分會深入校園合力推動食農教育，輔導玉井國小四健會小朋友學種菜，用輕鬆玩樂方式，培養學童對農業的興趣，更辦理「代間共食」活動，邀社區長輩來品嘗學生手藝，其中李宸綱、連沂潔同學也邀請自己阿嬤來同樂，用行動展現孝心。

今年9月間，在青農玉井分會會長張佳興、牛頭山農場農友陳明宏指導下，玉井國小學童學校旁種下芥菜及白蘿蔔，在辛苦照料灌溉後，日前終於由小朋友自己採收。

28日家政班農業志工到校教導小朋友們製作古早味蘿蔔糕，同學們一一當起小廚師，親手煎蘿蔔糕，再盛到碗裡請長輩享用，讓阿公阿嬤十分感動，直說真好吃。

玉井國小校長江隆安說，感謝玉井農會協助辦理此次活動，代間共食不僅讓學童體驗餐點製作過程的繁瑣與煎煮食物的辛勞，也邀請社區荷園日照中心的高齡長輩們一同共食，讓學童學習分享愛與幸福。

玉井區農會總幹事莊文洲表示，玉井區農會向來熱心地方公益，這項活動不僅拉近農會、學校與社區彼此距離，更在共學、共食、共伴互動下，讓受關懷長者能實際感受到社會的溫暖與孩童們的活力，也讓「四健傳愛，讓愛常在」四健會活動指標發揮無遺。

(中時 )