前國民黨主席、立法院副院長洪秀柱28日到台中為國民黨提名台中第7選區（大里、太平）侯選人莊子富站台，除到太平區一處眷村開講，也到大里一黃昏市場掃街。（馮惠宜攝）

前國民黨主席、立法院副院長洪秀柱28日到台中為國民黨提名台中第7選區（大里、太平）侯選人莊子富站台，面對眷村支持者，她火力全開，談近日發燒共諜案，直說，用腳趾頭想就知道荒謬嘛，還說韓國瑜不管是什麼包，至少是安全的包，而這個國家那個總統看似溫和綿裏帶刀，選她做總統是危險的。

洪秀柱2020立委選舉到綠到出汁的台南選立委，拉抬藍營在南台灣氣勢，28日她特別到台中陪同莊子富到眷村拜票、市場掃街，她第一站到太平區光華光明活動中心眷村開講，吸引近300名民眾到場支持，她話閘一開炮火四射，談台中空污問題，中火發電機組換照問題，稱許台中市長盧秀燕說「有我在沒得商量，很有氣魄」，她坦這這個牽涉到政府的能源政策，說什麼用愛發電、用肺發電，是咀咒要別人去死嘛，沒這個道理、亂七八糟。

另對近日爆發共諜案，洪秀柱說，笑死人，一個26歲的年輕人可以掌握港、台、澳所有情治單位一把抓，一個26歲的人就可以送兩千萬人民幣給韓國瑜，韓國瑜發死了，她好奇人民幣要變台幣還不是那麼容易的，不要頭腦去想，用腳趾頭去想就荒謬嘛。

她也批評民進黨以為撿到槍、撿到砲，很高興耶，還把她以前在立法院擔任副院長接見一個澳洲合統會的團體照片拿出來，說她是中共同路人，可惡到極點，她反譏一張照片能夠能夠幹些什麼事情，她在做副院長時各團體接見的太多了，怎麼會記得張三李四、王二麻子、

什麼東東跟西西。

洪秀柱並且強調，就算接見到主張和平的統一的，那又怎樣？我們今天統不了別人，又怕被別人統，以小事大用智慧，要想看看什麼樣的條件對台灣比較好，要朝這個方向做，只有坐下來好好談才可以談出結果，沒事挑弄要幹什麼。她也說，什麼叫做抗中保台？抗中保真能保台嗎？這個政黨真是不要臉又沒良心。

她還說，韓國瑜很多人罵他，說他是草包、講話粗魯，但老百姓聽得懂、喜歡他，不管什麼包，這個包是安全的包。你看這個國家的那個總統，一副文青的樣子，好像很溫和，但溫和綿裏帶刀，嚇死人喔，不知道會說什麼話、做什麼事。選這個總統國家是危險的、很可怕的，他也呼籲大家要選一個安全的總統。

(中時 )