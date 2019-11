未來的戰士會不會成為半機械的生化人? 美國陸軍作戰能力發展司令部(U.S. Army’s Combat Capabilities Development Command)發布的一項研究報告指出,利用電子設備強化聽力、視力、和肌肉力量,在理論上是可行的,到2050年或更早之前,有可能出現生化改造人。

陸軍時報(Army times)報導,國防部研究人員表示,說到生化電子人(Cyborg),常常會聯想到具有反烏托邦色彩的科幻故事,多數是提出對科技的警告,不過現實的發展是,民用醫療市場已經不知不覺的在推動生化電子技術,比如助聽器、心律調節器等。而未來的發展,可能會延伸到視覺增強、體力增強等項。

這份報告題名為「 2050年半機械人:人機融合與國防政策未來的影響」(Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD) ,是一項為期一年的評估的結果,是由美國國防部生物技術委員會的一個研究小組撰寫的,其任務是研究軍事生物技術的後續發展,該團隊認為,到了2050年,美國的可行技術具有四種功能:

1.增強視覺成像

2.具有傳感器的緊身衣褲,可以控制肌肉強度

3.聽覺增強

4.人腦雙向數據傳輸、神經感知增強

其中第4項最科幻,該研究小組表示,神經增強可以徹底改變戰鬥力。報告摘要提到:「該技術將促進人與機器之間、人與人之間的腦對腦資訊交流,包括讀寫功能。可能戰士能夠利用思考來控制無人機,或是與其他人員通信。」

但是,過於強大的能力,也可能造成競爭不平等。

報導提到,2050年後的幾年中,電子生化人的能力超過普通人,必須有相應的法律與道德,才能維持社會安全和公平。

最後,應密切注意生化電子人的長期安全問題,以及這些技術對人體的影響。

(中時電子報)