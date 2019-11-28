大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，中國大陸國家體育總局正在修訂相關辦法，未來符合資格的台灣運動員、教練跟裁判等體育從業人員可以在大陸「持證上崗」，台灣教育部體育署署長高俊雄今天強調，依據陸委會民間團體赴大陸交流注意事項規定，台灣民間團體不應參加大陸舉辦之「全國性」體育活動，也不得擔任大陸黨、政、軍任何職務。

體育署國際及兩岸運動組科長黃筱棻指出，不論是表演賽或個人賽，只要是全國性賽事或是非國際單位認證的比賽就不得參加，由中國大陸政府頒發的證照也不可以，「不過職業聯賽屬於民間賽事，教練、裁判考取大陸單項協會核發的證照，由於單項協會屬於民間團體，所以都不在限制範圍內。」

黃筱棻補充，體育署從12月13日起也會行文各單項協會進行宣導，希望協會幫忙轉告選手、教練或裁判，前往大陸前先向體育署報告，取得同意後再前往大陸，「一切規範都遵照陸委會兩岸人民關係條例執行，雖然沒有相關罰則，但假如未經許可前往大陸參加全國性體育活動，或從事黨、政、軍職務或工作，將面臨罰鍰。」

為了積極留住優秀運動人才，教育部體育署已經建置良好競技運動人才培育發展體系，包括科學選才、培訓制度、運動參賽及運動員輔導、獎勵措施等5個項目推動相關計畫，藉此培育更多國內體壇新血、厚植整體競技運動實力，並協助選手安排生涯規劃，建構完善運動環境。

(中時電子報)