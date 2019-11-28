桃園市都發局28日預算審查，意外引爆議員呂林小鳳（左一）和舒翠玲（右一）互嗆，主席緊急宣布暫停，藍綠都急上前勸架。（蔡依珍攝）

桃園市議會28日審查都發局預算，其中危老建物評估經費，意外引發議員舒翠玲和呂林小鳳互嗆，都發局長盧維屏坦言詳評和危老補強民眾都得自付一半經費、讓民眾卻步，但強調初評完全免費且只有當事人知道，民眾接受度已逐步加溫，呼籲市民踴躍申請。

每逢地震大樓倒塌就震出老建物問題，議員舒翠玲認為，都發局連年獲中央補助，像明年就編列1918萬執行危老建物結構安全性評估，但民眾擔憂影響房價不願參加，導致執行率低落，審計處就點名去年初評核定800件、實際執行108件、執行率僅13.3％，詳評核定16件，實際執行掛零，直言問題出在沒有配套，只看到花大錢幫忙評估，對現有危樓沒有積極作為，批都發局「沽名釣譽」。

盧維屏不願背負罵名，反嗆：「這跟沽名釣譽有什麼關係？」引爆舒的怒火痛斥：「全都發局都表現非常好，只有你局長表現不好！」點名盧常隨口髒話罵下屬，還說議員質詢「抹黑」，放話要採取法律途徑，讓民進黨議員呂林小鳳不滿提出程序問題，要求針對預算，主席緊急宣布暫停。

雙姝在休息時間正面交鋒吵得不可開交、甚至摔預算書，藍綠都急上前勸架，舒不滿質詢被打斷，要求互相尊重：「你做在野黨時豈能接受官員公然說你抹黑！」呂林小鳳強調自己都很理性，舒脫口「放屁」、呂林揚言提告，在議員蔡永芳打圓場「屁是我放的」氣氛才舒緩。

建管處指出，詳評最高補助40萬元、民眾得自付一半，才會讓人卻步，澄清中央對老舊建物政策是一整套，有最高220萬元的階段性補強，重建也有4成容積獎勵和貸款利息補貼，直言不可能全額花納稅人的錢幫私人蓋房子，盡力降低負擔，針對危老評估也指出去年初評108件、今年提高到250件，逐漸升溫，強調民眾零負擔，且就像健檢報告絕對不外流，只有當事人知道，絕對保密，民眾可放心提出申請。

(中時 )