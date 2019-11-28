出身《我愛黑澀會》的女星薔薔，日前上綜藝節目《小明星大跟班》聊恐怖情人，沒想到她的故事竟然可怕到親自呼叫《玫瑰瞳鈴眼》導演找她來拍，到底是多可怕的故事呢？讓我們趕快看下去。

薔薔表示曾有一個男友交往三個月過後，開始對她惡言相向，甚至拳打腳踢，只要一言不合就掐她脖子，掐到都窒息口水流出來的程度，還會拿電線要來勒她。

薔薔和前男友交往三個月後，就常常被打得鼻青臉腫。（圖／翻攝自小明星大跟班）

最後一個導火線，是有次他們有次北京去工作，沒想到又吵架，對方竟然對她說，「今天不是你死就是我死」，讓她嚇到趕快逃離現場，到工作人員的飯店去過了三天，但這三天她都隱約覺得房間的衣櫥有奇怪的聲音，直到第三天晚上她起身上廁所，廁所門沒關她坐在馬桶上看著衣櫃，突然衣櫃伸出一隻手，原來當時男友三天都躲在衣櫃裡監視著她，想趁只有她一個人在房間時出來殺她，幸好薔薔相當冷靜趕快叫他一起到大廳講。

並趕快傳訊息給當地朋友救命，在恐怖情人和她在大廳講話時她都盡力保持冷靜，不讓對方察覺有異，直到朋友到來才大聲叫飯店的警衛來，讓當地警方把這個恐怖情人抓走，這樣的境遇也讓在場其他遭遇過恐怖情人的女藝人都嚇到。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

女明星交往過的那些渣男友 2019.11.27小明星大跟班

(中時電子報)