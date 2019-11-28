台聯文宣部主任潘厚勳（中）等人28日下午到北市府抗議，被架走。（台聯提供／張穎齊台北傳真）

台聯前立委周倪安倒地。（台聯提供／張穎齊台北傳真）

台聯前立委周倪安受傷送醫。（台聯提供／張穎齊台北傳真）

2014年爆發太陽花學運，民眾因遭警方驅離，台北地方法院一審判決，北市警察局應賠償部分原告合計約111萬餘元，台北市長柯文哲27日表示，原則上會上訴，因為沒有直接證據說這10人受傷是警察造成的。台聯前立委周倪安與台聯文宣部主任潘厚勳等人不滿，28日下午到北市府抗議，周倪安在與駐衛警拉扯中腳板挫傷送醫，並痛批柯冷血。

台聯表示，為了替太陽花受害者討公道，並要求柯文哲說清楚講明白，周、潘2人卻在市府大廳欲進行靜坐抗議時，遭市府人員和駐衛警強行拉扯驅離拒於大門外，周倪安遭數名員警壓倒在地腳板挫傷送醫，經北醫急診後，目前不良於行。

潘厚勳表示，對警方執法過當表示嚴厲譴責，怒批柯文哲是「冷血市長」，若周倪安等十餘人受傷不是警方造成，難道是自己跌倒撞到的嗎？睜眼說瞎話無恥說謊成性！踩著太陽花青年學生的鮮血討好暴警，對得起曾支持過柯選市長的太陽花青年嗎？柯認為警方沒理由不上訴，代表他心裡是認同324當晚暴警執法和港警無人性的鎮壓手段，敢說不敢當沒種出來面對。

周倪安說，324當晚，警方包圍了行政院，控制了現場，驅趕了記者；當晚警察沒有抓到任何一個「攻擊民眾的暴徒」，也沒有制止任何一個「自傷自殘的民眾」，現場是警棍飛舞、警盾起落，透過媒體，看到一個個健康的民眾，被拉進密不透風的員警群裡後，再次看到時，他們包括我已經是頭破血流，骨折、顱內出血、大塊瘀青或昏迷不醒的慘狀。

周倪安痛批，雖沒有拍到員警直接被打破頭的畫面，但柯文哲不會記得嗎？柯不知道自己是踏著太陽花年輕人的鮮血站上首都市長的寶座嗎？每個被員警打倒施暴的民眾，他們拿不出證據，但證據就在行政院內的監視器，就在每個員警的密錄器裡，為什麼警方不敢拿出來？法院向行政機關調閱相關資料也是困難重重，為了追求所有受害者的公道，若北市府要上訴到底，她會奉陪到底。

(中時 )