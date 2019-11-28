和文化藝術相關的政府採購案，過去往往因為採用最低標引起詬病，尤其是圖書館的書籍採購，目前仍有北市圖、新北市圖採用最低標購書。文化部26日公告《文化藝術採購辦法》，規定政府機關依《政府採購法》辦理藝文採購時，需採用最優條件，優先採用最有利標，圖書館亦屬於辦法的規範範圍，對此出版業樂觀其成，但希望更嚴格定義何謂「最有利」。

寶瓶出版社總編輯朱亞君表示，作為出版業者，當然希望每次的修正都能進步，但目前仍看不出「最有利」是對誰有利？過去廠商以最低標得標，但出版社出貨價格又更低，廠商也常因為過於低價，買不到書，只好妥協換書，「未來採用最有利標，對此是否能有解決的方法？」

不過雖然文化部已經公告《文化藝術採購辦法》，但明年度的圖書採購招標，目前多已進入程序，無法臨時更改。台北市立圖書館副館長王淑滿就表示，若現在更動，可能會影響明年一月圖書採購的進度和時程，因此原則上還不會變動。後年的圖書採購，就會依據採購辦法執行。

王淑滿表示，近兩年北市圖圖書採購的得標廠商多以定價的64％左右得標，而從節省經費的角度來說，最低標的好處是能夠買入更多元化的圖書，「不過過去北市圖也曾考慮要採用最有利標。明年會再詢問法治等相關採購單位的意見作為參考。」

從2013年就率先採用最有利標，以七折購書的高雄市立圖書館，館長潘政儀表示，當時因為正在興建圖書館新總館，透過基金會募得購書款項，兩年募得將近五億元，因此新總館開幕時，所有的中文圖書皆以七折購入，且另外付給得標廠商服務費，以確保出版社確實能得到七折的金額。

潘政儀表示，目前高市圖以政府每年編列的預算來採購圖書，也持續維持七折購書，「出版是文化事業，書不能當普通商品來看。一般出版社賣書的合理利潤約在65折到7折，如果把利潤砍掉了，長遠來說，對出版社、讀者和圖書館都是三輸的局面。」

(中時 )