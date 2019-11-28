資深氣象主播李富城雖已退休，卻時常在臉書上自製每日氣象影片，針對時事議題發表個人意見，擁有大批粉絲支持。《中時電子報》推出「庶民吃美食」單元(28日)來到李的家，他親自下廚展現廚藝。大選將至，面對2020選情，李則不擔心的表示「韓會贏蔡50、60萬票」。

李富城接受《中時電子報》專訪，親下廚拿手菜川味水煮魚。(照片/游定剛 拍攝)

李富城接受《中時電子報》專訪，親下廚拿手菜川味水煮魚。(照片/游定剛 拍攝)

李富城親自準備水煮魚食材與調味料。(照片/游定剛 拍攝)

李表示因日前家裡變故，鮮少在臉書發表有關政治議題，甚至鮮少出門，但其實我還是很關心政治。李更表示，深深覺得執政黨不公平競爭，不斷灑錢、四處抹黑，在電視、網絡上看不到的造謠抹黑新聞，老百姓不再像以前一樣好騙，現今科技也很發達，資訊流傳的很快。

氣象專家展廚藝！李富城預測韓贏蔡60萬票

面對選戰倒數，李認為韓做的正就下手去做，選舉迎面很大。自認預測蠻準的李富城表示「目前民調起起伏伏不是很看好，過去幾次預測民調，像是2000年的兩顆子彈，當時我和沈富雄估計的差不多，國民黨會落敗，輸贏大約3萬票左右。」記者追問「如何看2020選情呢？」李信心表示「韓會贏蔡50、60萬票」。究竟大選結果為何？明年一月十一日見真章。

(中時電子報)