好市多黑購節推出優惠商品，「科克蘭 美國頂級無骨牛小排真空包」、「科克蘭 空運新鮮大西洋鮭魚」，明日將限量出售，一卡限購一物。(圖擷自好市多app)

好市多黑色購物節明日進入倒數第3天，好康優惠終於看到「牛肉」了！好市多app今(28)日揭露29日的十大優惠商品，首度出現生鮮食品，去年狂賣到爆的大尾鮭魚，再加上頂級無骨牛小排，肯定要讓愛吃海鮮和牛肉的人瘋狂了。

好市多app今下午揭露29日的十大優惠商品，包括「三星 82吋4K QLED連網智慧型電視」、「BALMUDA 空氣清淨機」、「BOSE 兩件式家庭劇院組」、「+-0正負零 DC直流循環扇」、「BALMUDA 蒸氣烤麵包機」、「24Ｋ黃金元寶擺飾」、「BRITA 德國科技濾水壺3.5公升+MAXTRA PLUS濾芯」、「天地合補 龜鹿雙寶飲」、「科克蘭 美國頂級無骨牛小排真空包」、「科克蘭 空運新鮮大西洋鮭魚」，這些商品全都限量出售，一卡限購一物。

其中，好市多自有品牌推出的生鮮食品，「科克蘭 美國頂級無骨牛小排真空包」、「科克蘭 空運新鮮大西洋鮭魚」特別受矚目，而這也是今年加長為7天黑購節的首見生鮮食品好康。

有行家指出，去年空運新鮮大西洋鮭魚買氣強強滾，目測超過30公分的鮭魚一尾只要389元，8點賣場剛開門營業就被掃貨一半，今年想搶購的消費者若動作太慢，小心空手而返。

好市多特別提醒消費者，黑購節最後3天營業時間有更動，11/29日（五）至12/1（日）營業時間改為上午8:00到晚間21:30，比前4天更提早1小時，想搶購的消費者不妨提早出門。

(中時電子報)