大陸國防部周四（28日）舉行例行記者會時，記者就香港情況提問，國防部新聞發言人任國強回應，解放軍駐港部隊隨時聽從黨中央、中央軍委的指揮。針對美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，任國強指美方的行為粗暴干涉大陸內政、擾亂香港局勢，中方堅決反對。

針對軍隊在香港止暴制亂是否會採取措施，任國強表示，關於香港局勢，國家主席習近平發表了重要講話，發出中央政府對香港局勢止暴制亂工作的最強音，為穩定香港局勢指明方向和路徑。

任國強稱，解放軍駐港部隊隨時聽從黨中央、中央軍委的指揮，有決心、有信心、有能力履行好基本法和駐軍法賦予的職責使命，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護香港長期穩定、繁榮發展。

解放軍駐港部隊早前走出軍營，在香港浸會大學外清理路障及地面雜物，引來爭議。任國強回應稱，此舉動是自發義務形式參與清理路障，是服務民眾的社會公益活動，不存在違反駐軍法和一國兩制原則問題，體現駐港部隊對民眾的關心。

反修例風波爆發後，大陸國防部7月時被問到會否出動駐港部隊，僅稱《駐軍法》第三章第14條有明確規定，港府可根據基本法的規定，必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害，並在中央批准後，駐軍部隊在港府安排及駐軍最高指揮官指揮下完成任務，任務完成後即返回軍營；當時並無提及黨中央及中央軍委。

大陸國防部長魏鳳本月18日與美國國防部長埃斯珀會晤時談到香港問題，國防部發言人會後表示，止暴制亂是香港當前最迫切的事務，解放軍駐港部隊隨時聽從黨中央及中央軍委的指揮。另外駐港部隊司令員陳道祥早前曾在一活動上表示，駐港部隊堅決聽從黨中央，支持港府依法施政及警方嚴正執法、維護國家主權安全和香港繁榮穩定。

(中時 )