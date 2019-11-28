英國名廚兼電視節目主持人羅茲（Gary Rhodes）在杜拜拍攝新節目時猝逝，享年59歲。「每日郵報」報導，友人透露他生前曾經不慎滑倒撞到頭部。

上週在杜拜和羅茲一起拍攝節目的英國主廚巴提亞（Vineet Bhatia）表示，羅茲身體狀況很好，最後一句對他說的話是：「生命再好不過（life couldn’t be better）。」兩人上週拍節目時還搭肩摟腰合照，4天後，羅茲就不幸猝逝。

巴提亞在倫敦和杜拜都擁有餐廳，在印度孟買接受「每日郵報」訪問表示：「他（羅茲）上週到我在杜拜的餐廳拍攝電視節目。他是個非常好的朋友。他不是那種會對別人大吼大叫的主廚，他對每個人都非常尊重。」

他說：「我記得他（羅茲）上週告訴我，生命再好不過。他的體格很健壯、健康，所以（死訊）令人格外震驚。我記得他和我握手時非常有力，擁抱也很有力，是大概有六塊肌，而且會上健身房運動的那種人。」

巴提亞表示：「杜拜的朋友跟我說，他（羅茲）滑倒撞到頭部，被送往醫院。我希望我當時有在那裡陪他。他是一個很棒的人，非常友善、熱愛生命。」

巴提亞表示：「他非常快樂，享受事業上的成功，而且期待擴展事業，我們失去了一個非常好的人、非常棒的主廚。」

報導指出，1979年，羅茲19歲時，曾經在阿姆斯特丹發生車禍，遭到箱型車撞上而有腦部血塊，當時開刀8小時，花了半年才恢復健康。醫師曾警告他，如果再有頭部創傷可能會很危險。

羅茲在2002年接受「每日郵報」訪問時曾說，醫師建議他要「非常小心」，因此他放棄了足球，害怕可能會再度受傷。

羅茲當時說：「我上學時很愛踢足球，但對我來說不值得冒險，所以我已經完全不踢了。我大概太早回去工作了，不太適應長時間工作，在（傷癒後）前3個月，我很快就感覺到疲累。」

羅茲可能是因為滑倒而身亡的消息，首先是從名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）的Instagram傳出。他發文說，羅茲「不幸跌倒」而身亡，但這則貼文之後被刪除。

目前不知道羅茲何時開始感覺身體不適，不過羅茲的兒子喬治在羅茲身亡前一天上傳了一張兩人合照，還附上一顆藍色的心。據信這張照片是3年前喬治結婚時所拍攝。

杜拜警方昨天發布聲明，指稱羅茲是「自然死亡」。羅茲合作的製片公司則表示，他是在休息時間突然感到不適。

(中央社)