新北市三重區中正北路25巷本月初起水溝傳來噁心惡臭，民代李翁月娥28日前往會勘，新北市政府表示，異臭原因複雜會盡速查明原因，根除異味。（戴上容攝）

新北市三重區中正北路25巷本月初起水溝傳來噁心惡臭，民代李翁月娥28日前往會勘，新北市政府表示，異臭原因複雜會盡速查明原因，根除異味。（戴上容攝）

新北市三重區中正北路25巷本月初水溝傳來噁心惡臭，嚴重影響居民生活，里長日前致電新北市環保局，局內派人確認有臭水，卻告知無法處理。民代李翁月娥28日前往會勘，新北市政府表示，異臭原因複雜已請水利局污水設施科協助查明，會盡速還給居民乾淨的生活空間。

三重區中山里20鄰鄰長陳隆溪表示，異味維持兩三年，冬天乾涸期特別明顯，近來惡臭狀況日趨嚴重，居民家中馬桶水甚至無端出現噁心糞便，里長日前請環保局來調查、清洗下水道，但環保局表示，查不出原因也無法處理，只好求助市議員李翁月娥。

「這個味道實在太恐怖了啦！」在地居民李小姐表示，曾懷疑是化糞池滿溢，但是鄰長告知社區已做好汙水處理管線，每次走過街道只能掩著鼻子，忍受作嘔的異味。

新北市環保局表示，會勘後立即叫來兩台清潔車清理，異臭原因複雜，疑住戶糞管接成雨水管排至水溝，火速請水利局污水設施科協助查明。

新北市水利局污水設施科回應，會勘後立刻逐戶倒染劑進住戶的馬桶作排水檢查，因社區戶數眾多，查明需要時間，兩局處會全力配合查明臭味原因。

(中時 )