「故宮國寶動動操」MV

國立故宮博物院今（28）日表示，故宮文物不只能用眼睛欣賞，還可以用身體直接來體驗！今天發表首創的「故宮國寶動動操」，結合8件精選文物及健康操概念，帶領大家透過肢體律動舞出文物形貌，除了希望把故宮典藏融入日常生活，也希望民眾可以跟文物一起長命百歲！

故宮表示，目前持續推動適宜各年齡層的教育推廣活動，並賦予文物全新想像，由於高齡社會的到來，今年首創「故宮國寶動動操」，精選院藏自西周至清代的〈毛公鼎〉、〈翠玉白菜〉、〈玉辟邪〉、〈白瓷嬰兒枕〉、〈玉鴨〉、〈青銅鎏金釋迦牟尼佛坐像〉、〈龍形玉珮〉、〈珊瑚魁星點斗盆景〉等8件經典文物，由長期帶領樂齡長者活動的專業職能治療師，與院內資深導覽志工合作，共同由文物創意發想適合長者之健康操動作。

今天發表會上，故宮副院長黃永泰在現場隨著音樂節奏搖擺跳動，從樂齡長者到幼稚園小朋友，跨越世代的共舞充滿了溫馨與歡樂氣氛。故宮表示，這次還特別情商院內樂齡導覽志工友情演出MV，讓人看見平常學富五車的專業志工們充滿活力又可愛有趣的另一面。

故宮表示，期望這次的創意發想，可以讓大家輕鬆動起來，從文物的美好形貌學肌力、練平衡，在入冬時刻趕快讓身體暖起來！

(工商 )