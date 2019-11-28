21歲韓星李宰旭在熱門韓劇《無意間發現的一天》（又譯：偶然發現的一天）飾演霸道富家子弟「白經」人氣水漲船高，出道將滿一年的他，28日應愛奇藝台灣站之邀，首次海外活動就獻給台灣粉絲，記者會他一出場用中文問候：「大家好，我是李宰旭，見到你們很高興。」面對對大陣仗的記者媒體，他緊張到耳朵都紅了，「一下飛機沒想到機場來了那麼多粉絲支持」，問及最想來台灣做的事，他直說想吃台灣美食。雖然一下飛機直接奔來活動現場，但仍享用到影迷貼心準備的小籠包，讓他十分驚艷。

李宰旭首度舉辦海外記者會，來台灣會粉絲。（陳俊吉攝）

李宰旭是玄彬的師弟，以韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》出道，接著在《WWW：請輸入檢索詞》飾演婆媽劇演員「薛志煥」一角讓人驚艷，劇中劇《丈母娘為何那樣》，靠著灑狗血台詞、張嘴塞海帶的形象深植人心，被封為「海帶男」。李宰旭回憶與李多熙的地鐵站吻戲唯美，最令他印象深刻，更在記者會上重現劇中台詞。李宰旭面對一堆攝影機格外害羞，臉上藏不住情緒，立刻滿臉通紅、汗直流。

李宰旭分享自己喜歡「聞香」，對香氛充滿興趣，也會收集香水，透露自己最常用古龍水。問到理想型，他則靦腆地表示自己偏愛可愛、陽光正面的女孩，「希望交往後可以帶給我好的影響，也熱愛自己工作的女生。」被問及自己的祕密，他搞笑表示：「我的第2根腳趾有點長，這從來沒給別人看過。」過於真實自然的發言，令全場大笑。

李宰旭首度舉辦海外記者會，來台灣會粉絲。（陳俊吉攝）

李宰旭私底下喜歡做菜，還曾上烹飪課練習手藝，他謙虛表示雖然有興趣，但不太拿手，有時候在家做義大利麵和牛排等簡單的西式料理給父母吃，至於好不好吃，他則笑笑著說：「爸媽吃了沒說不好吃，所以應該是好吃的意思吧！」李宰旭的媽媽、姊姊對自己爆紅感到很神奇，他受訪時解釋：「那時候電視剛好出現我的身影，同時我本人又坐在隔壁，所以讓他們嘖嘖稱奇，不知往哪看。」

李宰旭也和台灣粉絲約定，會帶來越來越多的好作品與觀眾見面，下一部作品《天氣好的話，我會去找你》與朴敏英搭擋，他談到新作角色與過去演出的角色完全不一樣，性格反而跟本人貼近相似，希望透過新作品帶給觀眾嶄新的一面。

(中時 )