新北2019.11.28》▲新北市交通局12月起於淡海新市鎮設置無人自動駕駛電動巴士，市議員陳偉杰28日進行會勘，要求交通局務必做好路平等安全工作；新北市交通局回應，參考議員意見，已全面做好準備。（戴上容攝）

新北2019.11.28》▲新北市交通局12月起於淡海新市鎮設置無人自動駕駛電動巴士。（新北市交通局提供／戴上容新北傳真）

新北市交通局12月起將於淡海新市鎮新市六路二段設置無人自動駕駛電動巴士周邊設備，明年1月起開始不載客測試，預計最快明年3月始能載客，市議員陳偉杰28日進行會勘，要求交通局務必做好路平等安全工作；新北市交通局回應，參考議員意見將做好完善準備。

淡水創全國第一自動駕駛電動巴士城市，引進一輛約可乘坐20人無人駕駛中型巴士，從新市六路二段單線往返淡海輕軌崁頂站和淡海美麗新廣場，途中行經兩個號誌路口，來回路程約1.2公里，時速20公里，行車時間約6到10分鐘，配合輕軌系統提供運輸服務，預計每20分鐘一班。

新北市議員陳偉杰表示，無人自動駕駛電動巴士從淡海輕軌崁頂站，行進至美麗新廣場，途中行經的新市六路二段，路幅小屬混車道，民眾最關心車輛、道路安全，已要求交通局做好路平、車輛檢驗等安全工作。

此外，也請交通局關注巴士營運使用率，測試期間廣蒐民眾意見，作為新北市發展智能駕駛巴士基礎，研議更多路線以供使用。

新北市交通局補充，12月起將於淡海新市鎮設置無人自動駕駛電動巴士周邊建置，將架設監視器、路口影像偵測等周邊設備，明年1月起開始不載客的測試，最快明年3月起載客上路，6個月測試期間免費開放民眾搭乘，因須蒐集乘客區間資訊，上下車仍要刷卡，作為未來智慧巴士的優化基礎。

(中時 )