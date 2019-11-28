孟澔28日出席《i郵箱點亮弱勢兒童心願》感恩記者會，談及自己從小就被教育要做愛心，至今每月會固定捐款給慈濟、紅十字會等公益團體，或是先前921大地震、日本311地震時自己也會捐錢，在能力範圍內貢獻愛心。

時常助人的他自爆曾被騙，先前曾在北市鬧區和朋友逛街時，遇到一群高中生以籌畢展經費為由推銷愛心筆，原本孟澔一口答應，沒想到一支筆要價500元讓他超傻眼，旁邊朋友也笑他「憨」，雖然之後看到許多新聞報導愛心筆詐騙事件，但他認為學生應該不會騙人，仍然秉持助人之心。

還有次在台南老家，當時看見一位老伯猛喊肚子餓，伸手四處向人要錢，他看不下去便掏出兩百元給老伯，想說費用應可讓老伯撐兩天，沒想到他和友人走到麥當勞時，發現那名老伯坐在大嗑麥當勞漢堡，讓他超傻眼，回家後將此事跟家人說，還被爸媽及阿嬤罵臭頭。

孟澔擔任《i郵箱點亮弱勢兒童心願》活動公益大使。（盧禕祺攝）

孟澔今出席《i郵箱點亮弱勢兒童心願》感恩記者會。（盧禕祺攝）

過去多在戲劇發展，近日積極準備新專輯的他，曲風多走抒情、民歌，唱片公司憂心太多抒情歌粉絲會「聽膩」，近期給他任務，希望能創作偏動感舞曲，孟澔說，過去很喜歡周杰倫、大嘴巴、L.A. Boyz、5566、小虎隊、草蜢等。此外他透露近期有跟舞蹈老師友人學跳舞，自認肢體有韻律感，但朋友虧他律動不要太多，「你手長腳長，跳起來很像喇牙」。

這次擔任i郵箱公益大使，參與活動期間，孟澔說看見許多需要幫助的孩子，有些無法好好站立或坐著，需要考輔具才能維持，甚至無法說話或表達，這次透過公益活動送禮物，小朋友獲得禮物當下無比快樂，露出開心的表情，讓他相當難忘。

(中時 )