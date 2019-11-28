民進黨副總統參選人賴清德28日出席蔡小文台中市競選總部「台中市小英姊妹會幹部培訓營」。（盧金足攝）

民進黨副總統參選人賴清德28日與全場支持者高喊「讓蔡總統票開高高，讓韓國瑜不能領到每票30元補助款」。（盧金足攝）

民進黨副總統參選人賴清德28日出席蔡小文台中市競選總部「台中市小英姊妹會幹部培訓營」，與全場支持者高喊「讓蔡總統票開高高，讓韓國瑜不能領到每票30元補助款」，民進黨守護台灣，守護主權、民主，「也要守護咱的30元」。

賴清德強調，明年1月11日投票，如果蔡英文當選，國民黨參選人得票數不到蔡英文的1／3，就領不到一票30元補助，所以就要讓蔡英文得票數高高高，國民黨參選人票拿的低低低

，國民黨的得票數降到一定程度，無法領到一票30元補助款

，「30元就是咱的」。

「國家安全較重要，吳斯懷安全不重要」，賴清德炮轟國民黨不分區立委名單，將退將吳斯懷列入名單，這種人退休金月領10多萬，還跑去參加中國國慶，呼籲支持者投下民進黨的政黨票，現在國民黨與以前不一樣了，以前兩蔣時代要反攻大陸，現在則是要去被統一，「中華民國就沒有了」，國民黨總統參選人喊出「守護中華民國粉身碎骨」，都是多講的。

賴清德說，香港人爭取民主自由，連香港警察衝進大學校園去丟催淚彈，學生都不懼怕，美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》，看到其他國家是這樣支持香港，但國民黨不分區名單中，竟有人在批評香港人爭取民主自由是暴民，大家要讓吳斯懷無法選上，「大家就釋懷」。

(中時 )