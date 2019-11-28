盧金足／台中報導
鎖定常趁暗夜或下雨天，偷偷排放高汙染廢水的業者，台中市環保局祭出查緝利器，出動可進行24小時監控的「水戰警
」，體積小、隱匿性佳，水質異常就發出警報，今年截至目前已破獲5處事業違規案，以電鍍業最多，共裁處140萬元，也已要求中火依規要裝設連續自動監測設備，年底廢水改善設備完工前，一滴汙水都不能再排放。
環保局在高汙染事業鄰近河段與水溝架設「水戰警」水質自動連續監測系統，搭配電池可長時間監測，當水質發現異常時立即傳達警報，水質監測除水溫、導電度、pH值外，還可視需求增加氨氮、硝酸鹽等項目。
「比其它固定式水質自動連續監測系統更具彈性」，環保局長吳志超強調，發現排放的水質異常就派員稽查，因應不肖業者偷排廢水層出不窮，市府優先篩選出高汙染潛勢事業
，鎖定大里某印刷製版業，在放流口下游設置「水戰警」。
果然發現導電度值異常，經採集放流水檢測，確認汙水超標，大肚區一家電鍍業常遭檢舉排放汙水，出動「水戰警」連續監測，順利查獲pH值異常無所遁形，環保局重懲這兩家非法排放汙水的業者。
「水戰警」針對中、小型工廠廢水排放進行機動性監測，接獲民眾通報可疑汙染源，就前往鄰近溝渠裝設，杜絕不良業者利用暗管或不定期偷排，數據藉由網路即時回傳環保局
，以利稽查人員掌握並派員到場查核。
是否會派出「水戰警」前進中火放流口？環保局表示，中火屬於大型固定汙染源，今年以來遭市府查獲7次放流水超標，違規嚴重，市府除祭出近億元天價罰款，也已要求中火自主裝設連續自動監測設備，呼籲業者妥善維護廢水處理設施。
(中時 )
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