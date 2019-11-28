吳卓源（Julia）推出第二波主打〈Things Things Things〉，MV中為傳達歌曲創造獨特價值觀、卻不被認同的內在意境，吳卓源和14位只穿肉色內衣褲的男女演員，在一片寬闊草原上的紅牆前忘情歌唱，站在外圍的攝影團隊全穿黑衣，遠遠看去彷彿「全裸男女在進行不明儀式」，嚇得附近居民報警，警方還到場關切，一度暫停拍攝20分鐘，意外成為小插曲。

吳卓源（Julia）推出第二波主打〈Things Things Things〉，歌曲表達創造獨特價值觀、卻不被認同的內在。（華風數位提供）

曾在代表曲〈撥接〉MV中秀舞蹈，這次吳卓源正式向舞蹈老師學舞，但一度因壓力太大，萌生放棄念頭，但她化壓力為衝勁，不顧宣傳期奔波，主動向老師要求加課，常常排練到深夜，吳卓源笑說「到第三張專輯，是該挑戰沒試過的演出」。

吳卓源新歌〈Things Things Things〉中和14位肉色男女同框，一度被附近民眾誤以為是「不明儀式」。（華風數位提供）

〈Things Things Things〉歌名表明「我有很多招、不隨風起舞」的態度，由製作人terrytyelee操刀，曲風加入華語少見的Reggaeton動感節奏，MV裡將柔軟元素置入陽剛場景中，產生強烈對比。〈Things Things Things〉MV29日上線，第三張專輯《5 am》於12月20日發行。

吳卓源將於12月20日發行第三張專輯《5 am》。（華風數位提供）

(中時 )