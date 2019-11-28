名廚們燒得一手好菜，也隨時能接觸到最新鮮、最高檔的食材，長期下來不少人都有體重困擾。有「地獄廚神」稱號的戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）狂減超過20公斤；另一位名廚傑米．奧利佛（Jamie Oliver）也減了12公斤，他們如何在美食環伺下甩肉？

名廚不只面對龐大的美食誘惑，還得經營餐廳、上節目、出書，壓力大作息又不正常。例如戈登．拉姆齊雖然總計摘下16顆米其林星星，事業成績亮眼，但多年來每天工作超過16小時，身心疲倦不堪。

50歲之後他驚覺不能再繼續損耗身體，尤其戈登的父親53歲就因心臟病過世，讓他深思不能步上父親後塵，於是積極調整飲食與運動習慣，從原本的122公斤減到100公斤上下，足足甩肉超過20公斤。雖然100公斤聽來依舊驚人，但戈登身高188公分，加上這幾年積極運動增肌減脂，身材看來十分結實。

戈登．拉姆齊瘦身成功後，常在社群網站秀出好身材。（圖片來源：取自戈登．拉姆齊IG）

和一般人為了減重而戒口不同，戈登反而一天吃5餐，不過每餐份量減少。他說開始規律地少量多餐後，體重便逐漸減輕，早餐多半以簡單的燕麥為主，接著工作中有閒暇就會多少吃一點，不再像過去餓好幾個小時後，再以超大份量的午餐或晚餐慰勞自己。

至於運動，其實戈登10多年來為了紓壓都保持跑步習慣，開始瘦身後更增加訓練，挑戰高強度的三鐵。他不只參加倫敦的三鐵賽事，也帶著一家大小運動，瘦身之餘更凝聚全家感情。

戈登．拉姆齊（右一）長年保持跑步習慣。（圖片來源：取自戈登．拉姆齊臉書粉絲專頁）

另一位英國名廚傑米．奧利佛（Jamie Oliver）一直以圓滾滾的身材著名，但近期也成功瘦身，減重12公斤，他的祕訣則是少吃肉，「我就是多吃蔬菜，多睡覺，以及多運動，」他說。

傑米．奧利佛常帶著一家大小現身，十足好爸爸形象。（圖片來源：取自傑米．奧利佛臉書粉絲專頁）

不再像過去餐餐有肉，他改以堅果補充優質脂肪，另外將喝酒的頻率降低到每週1次，他驚訝地發現，不降低食量也照樣能瘦：「我很快就瘦了12公斤，但我可不是什麼都不吃，事實上我吃很多，甚至比以前吃得還多。」

他還有項祕密武器，那就是海藻：「多吃海藻應該是我瘦下來的原因，因為熱量很低，又含有纖維和海藻黃質（Fucoxanthin），可加速新陳代謝。」

海藻確實被認為是抗肥胖祕密武器，乾燥的海藻，纖維就佔了25～75%的重量，比蔬果的纖維含量還高，高纖維與多醣可維持腸道健康，同時提供飽足感，有助減重並幫助消化。不過海藻富含碘，食用依舊不宜過量，碘攝取過多，反而會衝擊甲狀腺功能。

勞森．奈潔拉為了身心健康戒酒，也順勢瘦下10公斤。（圖片來源：取自勞森．奈潔拉臉書粉絲專頁）

以烘焙甜點聞名的美女名廚勞森．奈潔拉（Nigella Lawson）雖然已逼近60歲，這幾年也成功瘦下11公斤，衣服尺寸從16號下降到12號。減重成功祕訣就是戒酒，但她戒酒的初衷其實是要改善心情：「我是個焦慮的人，喝酒可以減少焦慮，一開始是很有用的，但過不久那些擔心與不安的緊繃感又會回來。」

除了不再依賴酒精，她繼續享受美食，但飲食力求均衡，再加上一週3次瑜伽，讓自己慢慢瘦下來。不過她強調走入熟齡階段，不再為了減重而勉強做不喜歡的事，因為只有熱忱才能讓好習慣走得長久，「現在我重視的是活得自在，不再只追求外表好看而已。」

資料來源：Daily Express、Hello、Today

(中時電子報)