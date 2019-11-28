據南韓《朝鮮日報》28日報導，美國智庫「布魯金斯研究院（The Brookings Institution）發布報告稱，大陸正準備承認北韓的擁核國地位。報告還指出，大陸正脫離「北韓無核化」的目標，因此美國不能再在對朝制裁上依賴陸方。

布魯金斯研究院在11月發布的《唇亡齒寒，重建中朝關係》的報告中稱：「中國正展現出順應北韓擁核的態度」，「引導中朝合作的北韓無核化這一共同目標正在失效。」報告還指出：「中國在維持北韓無核化這一『虛構目標』的同時，實際上已經做好了容忍北韓擁核的準備。」

報告分析稱：「中朝擁有削弱美韓同盟、撤離駐韓美軍、削弱美國在地區內影響力的共同目標」，「中朝之間的戰略夥伴關係具有極高的戰略價值。」

報告還指出，最近美韓同盟的摩擦，《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）廢止爭議導致的美日韓合作受損，美國對東北亞的消極態度等正為大陸提供絕佳的機會。報告稱：「美國的政策制定者絕對不能低估中朝關係」，「美國應該努力促進韓日關係回歸正軌，重建美日韓三角合作關係。」

當地時間26日，撰寫報告的美國前國務院負責東亞太事務的首席副助理國務卿李維亞接受自由亞洲電台（RFA）時稱：「中國已經放棄並接受了北韓今後將成為擁核國，而自己無能為力的現實」，「中國的這一態度意味著在朝核問題上，比起解決，將更加注重『管理』。」

他還表示：「美國在今後幾個月內，也有可能在朝核談判上採取與中國相同的路線」，「這條路是不得已承認北韓擁核，並不再執著於解決，而是考慮如何進行管理。」他表示：「對今後北韓無核化談判的不確定性感到非常擔憂。」

另據日本共同社報導，韓軍聯合參謀本部28日發布消息稱，北韓當天下午5點左右從東部咸鏡南道連浦附近向日本海發射了2枚飛行物。日本防衛相河野太郎透露，飛行物為彈道飛彈，飛行高度約100公里、距離約380公里。海上保安廳發布信息提醒船舶加以注意。據防衛省等稱，飛行物落入了日本海，在日本專屬經濟區（EEZ）以外。

這是北韓在日韓22日宣布維持《軍事情報保護協定》（GSOMIA）以後首次發射飛行物。日本政府28日通過北京的大使館管道向朝方提出抗議。

北韓自5月以來多次發射短程彈道飛彈等，此番為第13次。韓軍推斷此次發射的是疑為超大型火箭炮的2枚短程飛行物，據稱飛行距離約380公里、高度約97公里。

(中時 )