台中市議會28日舉行法規委員會議，民進黨議員江肇國表示，台中市訂定補助獎勵選手辦法，應更全面性考量，納入獎助教練及防護員，且只獎助「全國運」與「全中運」，獨漏「全大運」選手。運動局指出，絕無遺漏教練獎金，各大專院校組隊的「全國大專運動會」，成績以各校為主而非縣市排名，並不適用以各縣市組隊遴選選手為主的獎助金辦法。

江肇國建議運動局納入「全大運」的獎助辦法，讓更多選手在培訓有更大後盾，讓更多選手根留台中，運動局補助額度，遠不及高雄、桃園訂定的辦法，每個月給予金額，算是給選手上健身房費用而已。

江肇國質疑，台中市長盧秀燕喊出打造運動城市、培育運動選手，讓人感覺誠意不足，獎助「全國運」與「全中運」的選手，「全大運」得牌選手未受惠，運動局應擴大到「全大運」獎助辦法。

運動局強調，對於辛苦指導選手的教練，市府依《台中市體育獎金發給要點》，在全國運動會、全國中等學校運動會獲獎後，一次發放獎金表達肯定與感謝，絕無遺漏教練獎金

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由各大專院校組隊的「全國大專運動會」，成績以各校為主，而非縣市排名，運動局表示，並不適用以各縣市組隊遴選選手為主的獎助金辦法，考量經費使用及獎勵目的，台中市績優運動選手培訓獎助金，以縣市排名的全國運動會及全中運表現優秀選手為獎助對象。

(中時 )