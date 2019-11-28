新北市一名李姓人夫去年11月得知老婆懷上第4胎，但自己早在半年前就結紮，百思不得其解，質問下妻子才坦承外遇，曾與小王共遊小琉球，發生一夜情且「一槍就中」，李男怒向小王求償200萬元；新北地院認為，結紮不代表百分百避孕，無法認定胎兒是誰的，但兩人關係確實踰矩，今判小王應賠償李男30萬元。

李男指控，他於去年5月間進行結紮手術，精液中精蟲數為零，近年夫妻感情生變，性事冷淡，去年11月間，分居中的老婆卻懷上第4胎，讓他百思不得起解，為避免小孩出生後，會遭推定為其婚生子女，兩人只好簽下人工流產手術同意書，以口服流產藥物讓妻子墮胎。

李男指出，妻子事後坦承她與小王去年9月間曾共遊小琉球，在民宿過夜時發生性關係，且小王「一槍就中」，讓她懷上小王的孩子，不料妻子墮胎後，仍多次與小王過夜，甚至共赴摩鐵，他前往抓姦，當場人贓俱獲，房間床單凌亂、毛巾散落、垃圾桶內有使用過的衛生紙團，怒向小王求償200萬元。

小王則辯稱不清楚人妻已婚，得知後已警惕自己不得逾矩；不過法官調查，小王曾在LINE對話中寫道「李家媳婦、就很簡單的報備都不會」等話，語氣稱人妻為「李家媳婦」，可見早知人妻已婚一事。

新北地院審理認為，結紮不代表零機率懷孕，無法認定胎兒是小王的，但小王與人妻關係甚密，多次同行過夜，已踰越一般男女份際，侵害李男配偶權，判小王應賠償李男30萬元，可上訴。

(中時 )