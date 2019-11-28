台中市政府舉辦「2019台中耶誕夢想世界」，從今年12月6日起到明年1月1日，「米奇與米妮」、「小熊維尼與好朋友們」及「迪士尼公主系列」等角色將從舊台中火車站一路到綠川及柳川與大家歡慶耶誕！此外，活動期間每周四到周日在舊台中火車站站前廣場有精彩的魔法燈光秀；周末晚間，則邀請許多台中在地團體演出精彩的迪士尼主題音樂，喜愛迪士尼的粉絲們千萬別錯過。

市府新聞局表示，今年耶誕邀請大小朋友都喜愛的迪士尼到台中，站前廣場有可愛萌趣的TSUM TSUM薑餅屋、聖誕樹等；綠川則有米奇與米妮、小熊維尼與好朋友們；柳川還有迪士尼公主系列燈飾，包括《仙履奇緣》的灰姑娘、《美女與野獸》的貝兒、《阿拉丁》的茉莉公主等。

活動期間，每周四到周日於舊台中火車站站前廣場安排精彩燈光秀；周末晚間還有許多台中在地團體演出迪士尼主題音樂，期望透過耶誕活動活化台中歷史古蹟，歡迎民眾前來歡慶耶誕、進入台中耶誕夢想世界。

(中時 )