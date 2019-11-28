蔡英文總統感謝高雄NGO團體、市民共同催生「國家自然公園管理處」，未來中央將投入更多資源保護環境及生物多樣性。（袁庭堯攝）

內政部長徐國勇表示，管理處未來將轄管壽山國家自然公園、高雄都會公園及台中都會公園，專責管理全台都會邊緣淺山型園區。（袁庭堯攝）

營建署長吳欣修期許「國家自然公園管理處」肩負都市綠廊的自然保育、環境教育使命。（袁庭堯攝）

高市府副秘書長張裕榮代表市府出席，恭賀「國家自然公園管理處」揭牌成立。（袁庭堯攝）

內政部營建署「國家自然公園管理處」28日上午在高雄壽山揭牌成立，蔡英文總統、總統府秘書長陳菊、內政部長徐國勇、營建署長吳欣修等人都南下參與揭牌祝賀。徐國勇表示，管理處未來將轄管壽山國家自然公園、高雄都會公園及台中都會公園，專責管理全台都會邊緣淺山型園區。

管理處建築本體以壽山「咕咾石」堆砌打造，外型優美。蔡英文致詞時強調，過去設置的國家公園都在高山，但壽山國家自然公園就在高雄市區旁，可親近性相當高，在此設置「國家自然公園管理處」代表政府對淺山生態保育的重視，未來中央將與地方、民間共同攜手對環境永續、生物多樣性的保護，投入更多的資源。

依據「國家公園法」規定，具有特殊景觀或生態系統，但面積規模較小的地區得劃設為「國家自然公園」，目前全台僅有1座「壽山國家自然公園」，2011年11月1日公告成立，每年吸引300萬名遊客造訪。籌備處在2011年12月6日設立，管理處成立後，籌備處功成身退、走入歷史。

管理處未來將肩負都市綠廊的自然保育、環境教育及遊憩服務。揭牌儀式後，管理處現場也提供多種環境教育體驗活動。

(中時 )