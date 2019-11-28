電影《大說謊家》由海倫米蘭和伊恩麥克連首次在大銀幕上配對演出，撮合這兩位神主牌級卡司同台飆戲的是金獎編劇比爾坎登，這位金獎連連的好萊塢知名編導，有一天在搭機前收到製片給他一本小說，囑咐他要在飛機上看，在降落前比爾坎登就已經決定要將這本小說翻拍成電影，並親自執導演筒，他說：「我是希區考克的忠實影迷，也一直想要在這個領域有所作為，《大說謊家》最讓我喜歡的地方在於它囊括各種題材，有驚悚、推理元素，既是犯罪片又是劇情片，刺激懸疑，讓人繃緊神經，圍繞在兩位饒富深度的主角間錯綜複雜的美妙關係，洛伊這角色有時還很奇怪地會讓我們想站在壞人這邊。」

伊恩麥克連。（華納兄弟提供）

主角「洛伊」是一個無所不用其極的資深詐騙高手，他在交友網站上認識了有錢的單身貴婦「貝蒂」，兩人開始見面約會只不過是他放長線釣大魚的騙財計畫一部份，他真正的目標是貝蒂繼承的可觀遺產。但是一頭銀髮、高貴優雅的老太太也並非省油的燈，她雖然察覺到洛伊有段複雜的過去，但她仍然不顧孫子反對，敞開心房迎接這段新戀情。

這兩位高年級大說謊家過去都有著不為人知的經歷，但並非一開始就展露出來，導演比爾坎登說：「我在18年前看過海倫米蘭和伊恩麥克連共同演出斯特林堡的舞台劇《死亡之舞》，兩人一來一往的高手過招讓我印象非常深刻。終於等到《大說謊家》讓全世界觀眾都能欣賞到他們的精彩演出。想像一下，甘道夫和英國女王同台飆戲，還能不令人興奮嗎？」

海倫米蘭。（華納兄弟提供）

在《大說謊家》之前，比爾坎登已經與伊恩麥克連合作過三次，第一次是1998年的好萊塢劇情片《眾神與野獸》，第二次是2015年的《福爾摩斯先生》，最近一次則是《美女與野獸》的真人電影，因此早已摸透彼此的個性，導演直言：「洛伊這號狠角色很適合伊恩發揮，根本非他莫屬。」他覺得這角色能讓伊恩麥克連重新發現自己的黑暗面，「別忘了，伊恩這個人曾演出過一系列的惡棍，他在電影中詮釋理查三世，但當他演出《魔戒》裡的甘道夫時，他卻以一種新的方式，靠魅力和機智紅遍半邊天。我覺得讓他再次飾演罪犯會很有意思，他超級擅長揣摩壞蛋的人性。」

至於要在氣場上與他一較高下的搭檔，女王級的海倫米蘭更是不二人選，導演表示：「顯然貝蒂背後有著更多的故事，但演出這個角色的演員，得在看似溫柔又貼心，甚至還有點脆弱之下，去『暗示』其它的可能性，讓你想到這兩個勢均力敵的演員大玩貓捉老鼠的致命遊戲就覺得有趣！」電影12月13日在台上映。

(中時 )