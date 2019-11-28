苗栗縣苑裡鎮水坡里1間堆肥場，自今年3月起營業，頻遭投訴惡臭難耐，居民不惜到場區外抗議，環保局依法對業者開罰3次，10月7日要求暫停收受進料，但場內還堆放3、400噸的堆置品，風勢吹拂臭味擴散周遭，縣議員陳品安連日接獲陳情電話，28日總質詢怒批環保局要有積極作為。

陳品安指出，堆肥場傳出陣陣「豬屎味」，空氣瀰漫著發酵後的酸味，真的很臭，嚴重影響附近居民的生活品質，環保局已開罰3次，累計金額達60萬元，但業者似乎罰不怕，環保局應該硬起來，請業者搬離苑裡。

針對議員要求環保局盡速將業者趕出苑裡，環保局長陳華盛脫口而出「不要對廠商趕盡殺絕」，一句話引爆議員怒火，陳品安怒轟「不對廠商趕盡殺絕，難道要對居民趕盡殺絕？」陳華盛解釋，環保局預計對業者開出第4張罰單，金額上看40萬元，並會持續監測。

陳華盛表示，業者在場內堆置物料，沒有依照提報堆置計畫執行，違反《廢棄物清理法》第31條，已要求業者在12月7日前，將堆肥場內相關堆置物品清空，業者也口頭表示，堆置物近期會移至南投。

(中時 )