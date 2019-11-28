一名年約70歲老翁今天晚間在松山機場行李轉盤突然暈倒，消防局據報先幫已無呼吸心跳的老翁做CPR後送長庚醫院急救。

據了解，這名張姓老先生原本就有疾病，今晚6時30分許，搭華航班機從上海飛回來，有一名家人陪同，在取行李時突然暈倒休克，究竟是因天冷氣溫低造成暈倒，或是其他原因，警方已趕往醫院瞭解。

(中時電子報)