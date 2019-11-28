松山機場七旬老翁暈倒 無呼吸心跳 20:302019/11/28 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 松山機場七旬老翁暈倒 無呼吸心跳。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名年約70歲老翁今天晚間在松山機場行李轉盤突然暈倒，消防局據報先幫已無呼吸心跳的老翁做CPR後送長庚醫院急救。 據了解，這名張姓老先生原本就有疾病，今晚6時30分許，搭華航班機從上海飛回來，有一名家人陪同，在取行李時突然暈倒休克，究竟是因天冷氣溫低造成暈倒，或是其他原因，警方已趕往醫院瞭解。 (中時電子報) #松山 #機場 #行李 #輪轉盤 #CPR #老翁 #無呼吸 #突然 #老先生 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 起飛與降落 04:102019/11/25 藝文副刊 9旬老翁忘了車停哪 急智員警助尋回 16:222019/11/25 社會 56歲中年男子胸悶痛 自行就醫撿回一命 20:332019/11/25 生活 合作醫院住院醫師加班費誰付？勞動部：主訓醫院負擔 10:312019/11/26 生活 催票！全球最佳機場服務人員 桃機拚前6名 16:592019/11/26 生活 航空界奧斯卡獎票選開跑 桃機請旅客投票鼓勵 20:012019/11/26 生活 頭份分局大河所員警協助徐姓老翁回家 16:052019/11/27 社會 蘭州中川國際機場全年旅客吞吐量突破1400萬人次 17:312019/11/27 兩岸 江浙滬144小時過境免簽政策12／1上路 15:202019/11/28 兩岸 長庚醫院榮獲「TCSA台灣企業永續獎」醫療產業首座白金獎 16:442019/11/28 財經 社會熱門新聞 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 台大徐州路學生宿舍 驚傳男子墜樓 - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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