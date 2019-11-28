「韓版杉菜」具惠善今年8月丟出震撼彈宣布被離婚，具惠善還丟出不少金句，稱：「他只是短暫地愛了我一下」，還稱因自己有對「不性感的乳頭」才被老公嫌棄，引來安宰賢指控女方控制欲太強，雙方各說各話。最近具惠善受訪，終於冷靜下來誠實說離婚主因，表示因自己婚後沒工作，「老公進步時我只有退步，所以有種被拋棄的感覺」。

具惠善和安宰賢結婚3年，原本給人甜蜜印象的兩人，今年8月驚爆婚變，具惠善起初猛爆料，稱老公疑似外遇，生日時在外面跟別人慶生，她還因胸部不性感被狠甩。而安宰賢隨後提供兩人近年對話，指具惠善控制欲太強，所謂的出軌照是和前女友的合影，媒體也背書他沒跟別的女生過從甚密。

具惠善最近接受《女性東亞》雜誌專訪，她反省過去幾個月不該透過社群網站攻擊安宰賢，但因她當時沒有公司能幫她表達立場，只能這麼做，她感覺安宰賢的行為有變化好像是選上新劇主角開始，今年6月男方搬出去住，最長曾有一個月聯繫不到安宰賢。

具惠善更爆料，安宰賢曾一早說為了運動要出門，晚上卻醉醺醺地回家，她婚後沒工作專心忙家務，老公在外面工作，感覺安宰賢不斷進步，自己雖然也有為家裡貢獻，但感覺只有退步的份，她形容說：「像是我已經少了一隻腿，還慘被拋棄」。

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(中時電子報)