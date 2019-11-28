戴愛玲推出新專輯《失物招領》，日前邀好友江祖平一同拍攝新歌〈暫時愛著我〉，江祖平力挺姊妹，無酬演出，讓戴愛玲直呼：「感動。」江祖平在MV裡挑戰多場哭戲，大展精湛演技，當時從室內哭到室外，2小時都處於備戰狀態，只要導演一聲令下，江祖平可以3秒落淚，相當敬業。

戴愛玲則在MV僅以背影入鏡，並表示在片場不斷笑場，江祖平爆料：「如果我哭5分鐘，她就笑10分鐘。」戴愛玲澄清說笑歸笑，「但都有很認真地在欣賞江祖平與MV男主角王凱的對手戲。」

而戴愛玲、江祖平在2年前因彼此經紀人牽線認識，私底下相約吃飯、唱歌，熱愛健身的戴愛玲，最近還打算帶江祖平去上體能課，希望把健身後所得到的益處和正能量分享給友人。

此外，她們27日一起在臉書直播，江祖平獻出臉書直播的處女秀，一展歌喉合唱〈暫時愛著我〉，連邱瓈寬在上線觀看、留言說：「沒找我去唱！切。」戴愛玲笑說：「下次一定要約寬姊尬歌。」

(中時 )