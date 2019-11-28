秀蘭瑪雅將推出新專輯《繡一蕊花》，日前釋出新歌〈繡娘〉，獲得好評，該曲歌詞中有台語歌少見的文言文語句，讓唱慣了一般閩南語歌的她，在配唱時，因習慣性加入自己特色的藍調轉音，又要顧及咬字及發音，一度無法適應，頻頻卡關。

她當時不斷地努力練唱後，順利收工，並表示聽到混音成品時，感動落淚，「不敢相信自己可以駕馭這樣深具古典美學」，甚至製作人在完成混音後，給極高的評價：「妳辦到了。」讓她覺得一切的努力都是值得。

而秀蘭瑪雅近來替大愛劇場《愛的路上我和你》演唱主題曲〈鳥仔〉，引起迴響，她過去也曾幫多部戲劇唱主題曲，談到為大愛劇場《一閃一閃亮晶晶》配唱片尾曲〈路要自己走〉，因為曲風、歌詞相當勵志，被許多學校選為畢業歌曲，YouTube點閱率破百萬，成績亮眼，秀蘭瑪雅用歌詞鼓勵眾人：「失去方向的時候，記得抬頭仰望，清澈的天空。」

此外，年底將近，秀蘭瑪雅今年海內外的尾牙、春酒目前都有邀約，仍在洽談中，至於跨年將在嘉義開唱，擔任開場嘉賓，預告屆時會熱唱新歌，及與嘉義的北興國中80人管樂團合作〈天頂星〉，特地把嘉義文化特別融入其中，相當用心。

(中時 )