大陸浙江一名46歲朱姓男子，上月吃麻辣火鍋時因不慎誤食生豬肉而出現頭暈、抽搐以及癲癇等不適症狀。據悉，男子送醫時，已經口吐白沫、意識不清。經醫院檢查，竟在其大腦以及肺部發現多達700多只寄生蟲，確診感染「腦囊蟲病」（neurocysticercosis）。

據外媒報導，男子在食用自製麻辣火鍋後，時常頭暈、頭痛，並在睡覺時出現癲癇症狀。就近前往當地醫院檢查，CT掃描顯示為「顱內多發鈣化」，該男子因不想花費更多費用而拒絕更進一步的檢查。出院後，頻繁出現癲癇症狀而轉向浙江醫院求診。

醫生推測，男子是因誤食未煮熟的生肉，導致寄生於生肉中的「豬囊尾幼蟲」通過消化道進入體內，然後通過血液侵襲人體其他器官，包括大腦以及肺部。報道稱，男子體內竟有多達700多隻「豬囊尾幼蟲」。

此前，紐約也出現類似的案例，醫生原以為是因腦瘤所引起出現幻覺的症狀，之後在腦部發現「豬囊尾幼蟲」。根據世界衛生組織數據，有30%的癲癇病例是由「豬囊尾幼蟲」引發的，而誤食被寄生蟲污染的食物，會出現頭痛、失明等症狀。

學者表示，這是依據寄生蟲所寄生的位置所決定的。但由於大腦血液流量最大，寄生蟲最常囤積在腦部。

這種寄生蟲感染病例多發於大量吃豬肉的亞洲國家，遠離寄生蟲感染病多以預防為主，盡量避免食用未煮熟的生肉。

(中時 )