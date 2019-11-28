戴資穎確定再度參加印度羽球超級聯賽，開心和球迷打招呼。(嵌入自戴資穎臉書粉專)

寶島世界球后戴資穎前天以頂級身價770萬印度盧比被班加羅爾暴龍羽球隊標下，將繼2013年、2017年後再度挑戰印度羽球超級聯賽，小戴今天透過社群媒體想球迷問好，期待明年的賽事。

影片中戴資穎帶著笑容說：「哈囉大家好！很高興再次參加印度羽毛球聯賽，我將在1月開打的賽季中，為班加羅爾暴龍隊效力，我很期待，我們印度聯賽見！謝謝。」她的臉書官方粉絲專頁以及Instagram也寫了英文和國際球迷打招呼。

昨天戴爸戴楠凱已經證實戴資穎會參加，比賽時間剛好在馬來西亞大師賽和全英公開賽之間，讓小戴能夠以賽代訓維持手感，持續為2020東京奧運備戰。

外媒《sportskeeda》羽球專欄作家巴蘇撰文指出，戴資穎近年主宰國際羽壇的能力，對這項運動是一股很大的力量，她和印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）成為本屆印度羽球超級超級聯賽競標身價最高的兩位女將一點都不令人意外，也很期待兩人的頂尖對決。

戴資穎暴龍隊的隊友有男單世界排名第11的印度選手帕拉內斯（Sai Praneeth B.）、法國男將盧韋德斯（Brice Leverdez）、專攻混雙的馬來西亞男子好手陳炳順、韓國雙打女將嚴惠媛、香港選手張德正跟兩位印度新秀。

(中時電子報)