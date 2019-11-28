美國著名專欄作家弗里曼(Thomas Friedman)針對美中近年來的科技與貿易衝突指出，月初歐盟領導人紀念柏林圍牆倒塌30周年，但沒有人注意到另一道新的「數位柏林圍牆」已悄悄在美中之間豎起。這道圍牆讓美中脫離40年合作關係，將破壞全球經濟體系，美中兩國都有責任，全世界則要為此付出代價。

弗里曼說，這堵新牆將美國主導的技術和貿易區域與大陸主導的區域分隔開來，其影響之大將不亞柏林圍牆。唯一有待確定的，「是這堵牆會有多高，以及哪些國家將選擇站在哪一邊。」因為過去40年來，美中兩個經濟體的相互交織令全世界受益匪淺，但受雙方領導人誤判的影響，兩個經濟體出現了混亂、缺乏準備的脫鉤，這無疑將破壞40年來發展趨勢，全球可能要付出巨大代價。

前財政部長保爾森(Hank Paulson)日前演講時曾指出，美中40年來的經濟融合本應減輕安全方面的競爭，但情況卻往相反的方向發展。結果是現在有一大群人主張美中要脫鉤，但如果這一趨勢繼續下去，全球創新生態系統的融合可能會崩潰，也就是說，經濟數位鐵幕會因此破壞全球經濟。

弗里曼指出，美中貿易戰讓許多大陸科技公司都在想，再也不要讓自己陷入完全依賴美國關鍵零部件的境地；美國製造商也對自己說，是否還要在大陸建下一家工廠，應該三思而後行。美中兩國顯然已在脫鉤，而且脫鉤還轉向人的身上。美國開始將關鍵科技領域的大陸研究生簽證從5年縮短為1年，任何接近美國基礎設施或軍事相關行業的大陸投資者也遭到打壓，這種現象顯示美國正在對大陸關閉大門，美國拒絕最有創造力與競爭力的人，未來一定會付出代價。不過這也不全是川普的錯，中共從全球化體系中獲益，但卻不承擔任何犧牲來維持這個體系。

他在專欄中表示，中共的態度在美國引發了反彈，即使是民主黨人現在也支持川普對中共的強硬立場。但是，最開放的體系才會是贏家，它們可以吸引智商最高的冒險者與創新者，他們因全球最大規模的人才、創意和資本流動而變得富裕，美國以前就是這樣。美國應該自問：在與中國大陸的科技/貿易戰爭中，美國究竟要走向何方？北京也應該要問自已同樣的問題。中國大陸是美國的經濟競爭對手、經濟夥伴、人才和資本來源、地緣政治對手、合作者和一系列規則的破壞者。但它不是美國的敵人，也不是美國的朋友。

處理這種複雜關係的必須整個政府一起行動，不能多頭馬車。此外，美國還需要更多盟友，要拉攏全世界來對抗中國大陸，而不是川普單獨與習近平較量。不幸的是，川普採取了一種完全不連貫而又衝動的「美國優先」戰略，結果造成美國孤立無援，習近平的狀況也好不到哪去。

弗里曼最後說，在全球合作、推動增長、應對氣候變化等全球性問題上，美中關係正在慢慢瓦解。正如新加坡學者、即將出版的《中國贏了嗎？》(Has China Won？)一書作者馬凱碩(Kishore Mahbubani)所說，未來歷史學家回顧這次美中競爭時，可能會把他們比作兩個猿猴的族群，在周圍的森林被燒毀時還在互相爭鬥。

(中時電子報)