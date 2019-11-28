2019台南設計週以「轉變的力量」為主題，將10座設計櫥窗展搬進藍晒圖文創園區。(曹婷婷攝)

2019台南設計週以「轉變的力量」為主題，將10座設計櫥窗展搬進藍晒圖。(曹婷婷攝)

凹凸植制所目前就有一檔藝術家陳聖文的刺繡展覽。(曹婷婷攝)

將台灣的山林垃圾與刺繡工藝結合，藉此喚起大眾對山林環境保育的重視。(曹婷婷攝)

台南是一座充滿文化軌跡的生活日常，傳統產業尋常可見的鋁、金屬、纖維、玻璃、皮革、塑膠等原料，它們橫跨台灣好幾個世代，活躍於不同產業，現在，也不約而同成為新創設計加工的媒材，以不同姿態產生新面貌；2019台南設計週以「轉變的力量」為主題，將10座設計櫥窗展搬進藍晒圖中軸道，遊客走逛其間，感受各式各樣不同器物新舊並存在身邊，領略轉變的奧妙。

台南古都擁有為數眾多的手工藝匠師之外，亦曾是重要傳統工業加工城市，在產業轉型浪潮下，加工升級使得相同材質有了全新意義，成就了一種當代與傳統、工藝與工業，不可多得時空的對話。這場時空對話，即日起在藍晒圖文創園區中軸道兩側，透過10座櫥窗當作伸展台，每一座同時呈現新舊素材，水溝蓋變身餐桌隔熱墊等生活用具，回收玻璃變成藝術品。

策展人王士俊表示，10個櫥窗與藍晒圖園區26間店家以9種材質，用不同方式呈現這次的主題，希望讓大家在台南這座充滿歷史的城市，感受如何透過設計能量，讓老東西也能富含新意，他舉例，像是傳統製造水溝蓋、人孔蓋的鐵製業者，在設計師巧思發揮下，善用鋼鐵特質，把它們變成餐桌可用器皿，美觀亦實用。

配合2019台南設計展，園區店家也同步進行相關展覽。凹凸植制所目前就有一檔藝術家陳聖文的刺繡展覽，他利用在山林中撿拾的廢棄物，繡進創作之中。希望將台灣的山林垃圾與刺繡工藝結合，藉此喚起大眾對山林環境保育的重視。

(中時 )