根據台灣民間習俗，出遊住飯店，準備入房門時，都必須敲3下門，告知房內的「好兄弟」打擾了，之後還必須側身進入房門，先去廁所沖馬桶等。不過旅遊達人卻表示，從現代科學角度來看，這些動作對於某些人是必要的。

旅遊達人林龍在謝震武主持的《震震有詞》中表示，入住飯店時先敲三下門，可以躲掉被靜電電到的機會，因為飯店門把不外乎銅、鐵、鋁材質，在溫度較低的國家就容易產生靜電，林龍說，自己老婆有次太興奮，手直接去握門把，就被電到哀哀叫，若有先敲3下門，就能把靜電敲掉。

至於側身入房，林龍說，有些飯店住客較少，房間可能久未使用，房內不免會有穢氣、霉氣，正面進入可能就直接往身上衝，側身進入對身體比較好。

最後是沖馬桶，林龍分享過去某件「慘案」，他說曾經有位台灣旅客，跑去非洲玩，才剛進房間就馬上跑去上廁所，直接坐上去，結果被躲在馬桶內的毒蠍子刺了一下，中毒送醫，讓全場哈哈大笑。

(中時電子報)