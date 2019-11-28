2020大選，親民黨總統參選人宋楚瑜和國民黨韓國瑜、總統蔡英文確定「三腳督」。YouTuber「桃園孫先生」今天早上在台中豐原第一公有市場作街頭民調，韓國瑜的40票輾壓蔡英文的16票、宋楚瑜的7票。有網友看完民調結果喊：「豐原綠多。能贏厲害了！」

根據「桃園孫先生」上傳最新的150集民調直播，他早上10點53分來到台中豐原第一公有市場進行街頭民調。結果，韓國瑜以40票（64%），大贏蔡英文的16票（25%）、宋楚瑜的7票（11%）。

網友紛紛說：「韓國瑜又大勝利了！這才是真民調！孫先生辛苦了！」、「哇豐原耶！」、「我們韓市長贏好多。」、「豐原綠綠的，有這成績不錯。」、「我豐原人，我們全家4票都支持韓！」、「豐原ㄟ我娘家在附近...我有點意外，藍綠在這裡幾乎是PK盤，韓總大贏，爽！」、「豐原很綠，只要贏豐原大里太平，韓國瑜將會大勝！」、「有機會來苗栗做民調~苗栗肯定超高擁韓的。」

(中時電子報)