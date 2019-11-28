江恆亘（江宏傑的姊姊）擔任紅心字會助老大使，談到錄影猝逝的高以翔感到難過

江宏傑的親姐江恆亘28日出席為紅心字會擔任助老大使，而江恆亘曾被爆料是「怪獸大姑」很難搞、公主病、負債、靠父母養等負面消息，江恆亘表示都不是事實，蠻委屈的，較在意父母親看到會很傷心，被問及事後有與江宏傑、福原愛談過此事？她說：「沒有討論過，因為不是真的。」

她先前常在臉書上傳與江宏傑、福原愛的合照，卻被網友酸「隨意公開江宏傑、福原愛私下的生活照」，她喊冤：「我是一個知道自己在做什麼的人，每篇發文都會經過家人同意。」並強調家人間感情很好，有空就會把握時間聚會。

而她從16歲開始擔任舞蹈助教，曾任江宏傑經紀人，現在補習班擔任主任，月收6位數，她說：「我一直都在工作，還有幫忙弟弟，怎麼會有負債。」今年39歲的她，一出道因年紀被網友批評，「出道是要演大嬸」、「都快停經了還出道？」， 她當時心情大受影響，還想要刪掉留言的念頭，不過後來轉念、放寬心，「皺紋就是女人成熟的美，如果他們罵一罵，可以讓他們比較開心，就罵吧」，並笑說：「當然不是鼓勵大家來罵。」

(中時 )