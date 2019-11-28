總獎金100萬台幣的2019 ThreeBond TPGA Challenge 封關站菁英挑戰賽，今天在北投國華高爾夫俱樂部進行最後一回合決賽，61歲前任TPGA理事長陳志忠老當益壯，在風雨中打出低於標準桿2桿的70桿，以兩回合總桿低於標準桿桿的137桿，贏得冠軍及獎金新台幣18萬元，這是他繼今年10底拿下台灣長春巡迴賽中區熱血傳承慈善賽冠軍後再度奪冠。

陳志忠曾在2014年台巡賽高雄公開賽以56歲之齡帶走冠軍，創下台巡賽最年長冠軍選手紀錄，這回再以61歲年紀，締造ThreeBond挑戰巡迴賽最年長冠軍新猷，賽後表示，無法用言語形容這份喜悅，與那麼多的年輕好手同場競技，卻能以61歲之齡擊敗他們，實在很意外也很興奮。

陳志忠透露自己沒有想到能奪冠，表示：「這個冠軍帶給我更大的信心，面對未來每一場比賽，希望明年能贏得更多冠軍。」

年僅22歲選手曾子豪揮出73桿，以兩回合低於標準桿2桿的142桿名列亞軍，獲得10萬元獎金，另一位好手張哲瑜打出75桿，兩回合146桿，獨居第三名及獎金6萬元，張哲瑜透過這場封關賽的名次與獎金，超越了原本位居ThreeBond巡迴賽年度總獎金排名第一的王偉祥，逆轉登上獎金王寶座，贏得台灣福興工業提供的獎金王獎金台幣30萬。

(中時電子報)