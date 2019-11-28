欠稅4萬元，400萬賓士休旅車被拖吊。(桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真)

欠稅4萬元，400萬賓士休旅車被拖吊。(桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真)

行政執行署桃園分署和桃園市政府合作，以車追人，28日一連查獲2台分別欠稅6萬餘元和4萬餘元的車主，將車停在路邊停車格，立即拖吊帶回，其中一台還是市價約400萬元的黑色賓士休旅車，執行官強調今年已查扣車輛51部，為國庫徵起254萬6776元，呼籲欠稅者主動繳清欠稅。

行政執行署桃園分署與桃園市政府交通局、地方稅務局合作追查欠繳使用牌照稅車輛，透過整合欠稅車輛停車資訊，只要欠稅車輛停放停車格，桃園交通局立即通報桃園分署，評估是否進行扣車，截至11月28日止，已查扣車輛51部，為國庫徵起254萬6776元。

交通局發現28日上午10時許，一部白色本田休旅車停放在桃園區民光東路49號停車格，車主積欠牌照稅、交通罰鍰、健保、燃料費6萬餘元未繳納，桃園分署接獲交通局通報後，立即前往扣車。同日下午1點半，桃園區中華路22號停車格，又出現一台黑色賓士車休旅車，車主因積欠牌照稅及綜合所得稅4萬餘元未繳納，桃園分署現場施以拖吊。

2台車車況都良好，分別是2016年出廠的HONDA HRV和2017年出廠的M-Benz GLE43，桃園分署主任行政執行官王姝雯呼籲，欠繳使用牌照稅車輛車主，接獲繳款通知後，應於繳納期限內自行繳款，以免遭扣薪、扣存，或愛車遭查扣，甚至不動產遭執行，得不償失。

(中時 )