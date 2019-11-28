《自然》期刊（Nature）刊登的一項研究顯示，天文學家在銀河係發現一個超級巨大的黑洞，大到挑戰現有的恆星演化模型。

新加坡《聯合早報》報導，這個黑洞名為LB-1，距地球約1萬5000光年，質量比太陽大70倍。雖然銀河系約有1億個黑洞，但LB-1的大小足足比科學家認為可能存在的黑洞還大上一倍。

領導研究的中國科學院國家天文台教授劉繼峰說：「根據大部分現有的恆星演化模型，這種質量的黑洞，甚至連存在都不該存在我們的銀河系中。」

科學家一般認為黑洞有兩種，一種是比較常見的恆星黑洞（Stellar black hole），是大質量恆星重力坍塌後形成，質量最大可達太陽的20倍；二是超大質量黑洞（Supermassive black holes） ，至少比太陽大100萬倍，形成原因不明。

但研究人員認為，由於銀河系中典型恆星的氣體，大部分都透過恆星風噴發了，LB-1這種大小的黑洞根本連形成都不可能形成。

LB-1是由科學家組成的國際團隊用中國的「郭守敬望遠鏡」（大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡，LAMOST）觀測到的。

西班牙加那利大型望遠鏡（Gran Telescopio Canarias）與美國夏威夷凱克（Keck I）這兩座世界最大的光學望遠鏡的影像證實了LB-1的大小。

(中時 )