上週，航空學家(Theavi Ationist)曾刊出一張引擎冒出火花的B-52H轟炸機照片，是由由航空攝影師桑尼(Zdenek Cerny)所拍攝的。結果許多人討論這架B-52H的重點，在它的蒙皮(飛機外層的那個部分)出現波浪「皺紋」，還認為這是不是機體老化的現象。航空學家 表示，雖然B-52H確實機體很老，但「皺紋」與機體老化關係並不大。

這張照片拍攝於2017年9月18日，B-52H的編號61-0029，屬於路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地(Barksdale AFB)第二轟炸聯隊，它參加了當年的北約活動，然後在這天訪回基地。

B-52的一部引擎爆出火花，很可能是由於鳥擊造成的，所幸B-52有8具引擎，失去一座對它來說並不算嚴重。

許多讀者則開始注意機身上的「皺紋」，許多人猜測它們可能是機身老化的跡象。但是，它們與B-52的壽命無關，並不影響飛行。

B-52H Bomber Engine Emits Sparks in Remarkable Photo with Miraculous Timing: https://t.co/dkEZNvIuIc pic.twitter.com/uFHPUCP2bd — The Aviationist (@TheAviationist) 2019年11月11日

飛機為了飛行性能，一般機身的每個組件都設計得很薄，以減輕飛機的整體重量，飛機的外部蒙皮尤其如此，與此同時，有一些蒙皮需要與縱樑一起承受飛機的重量。而該負載可以分為三種類型：壓縮，拉伸和剪切。當飛機的蒙皮承受壓力時，它們可能會彎曲，也就出現波浪一般的凹凸，這在大型飛機上尤其明顯。

其實，這不僅發生在B-52轟炸機身上。有一些民用客機也會出現，只是多數的客機的噴塗都是淺色的，不容易看到波紋，而且大多在機身後方，被機翼所遮住，也比較不容易被注意。

B-52的皺紋通常在飛機的前部機翼和駕駛艙之間，這是因為該區域是B-52的升力中心，薄鋁皮的應力較大，比較容易出現皺紋。

當然，機身的壽命增加和金屬疲勞，都會影響飛機皺紋的數量和分佈，但是只要載荷和使用壽命不超過設計極限，這一些小波紋就不必太擔心。

(中時電子報)