8月31日，德國柏林動物園的大貓熊「夢夢」首次成功產仔，生下一對雙胞胎。園方28日發布了貓熊寶寶的新照片，表示牠們的成長狀況很好，目前體重都有5公斤左右。

柏林動物園9月2日宣布，8月31日，夢夢順利產下一對雙胞胎。兩隻幼崽的出生相距一小時，在老大落地後，夢夢小心地把它放在肚子上給寶寶取暖。之後不久，老二也降生了。動物園在推特上發文說：「夢夢當媽媽啦--是雙胞胎，我們太高興了，難以言表！」

這是在柏林動物園首次有大貓熊降生。6歲的夢夢和它的伴侶--8歲的嬌慶2017年夏來到柏林，它們都來自成都附近的一個大貓熊繁育基地。今年4月，夢夢接受了人工授精，以提高受孕機率。雌貓熊一年只受孕一次，而且受孕期不超過24至72小時。

「夢夢」雙胞胎貓熊幼崽之一。（美聯社）

目前兩隻幼崽都還未命名。雙胞胎貓熊幼崽的取名問題引發了關注。柏林當地報紙《每日鏡報》曾就貓熊寶寶命名問題，向其讀者發送了問卷，而根據《畫報》（BILD）獲知的初步統計結果，「香香」+「港港」（Hong + Kong）的組合位居榜首，緊隨其後的是「陰」+「陽」，「乒」+「乓」。

還有部分讀者建議，貓熊寶寶應當命名為「天天」+「安門」。其餘的命名建議則大多不具政治含義，比如「熱狗」+「薯條」，或者「酸酸」+「辣辣」。

但大貓熊後代不能留在柏林。夢夢和嬌慶是大陸「借」給柏林動物園的。根據為期15年的租借協議，這對大貓熊在海外繁育的幼崽將在出生兩到四年後被送回中國。

兩年前夢夢和嬌慶來到德國時，曾轟動一時，柏林動物園專為它們修建了「貓熊園」。當時，大陸國家主席習近平和德國總理梅克爾也參加了這對貓熊的正式交接儀式。

從1980年至2012年夏，柏林動物園裡曾先後生活過3只大貓熊。2012年，頗受動物園遊客喜愛的雄性大貓熊「寶寶」以34歲高齡離世。它與雌貓熊「天天」和「嫣嫣」的交配均不成功。「天天」和「嫣嫣」都先於「寶寶」死亡。

(中時 )