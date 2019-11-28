桃園市龜山區82歲呂姓奶奶上午步行在頂興路幸福國小前，卻不慎跌倒受傷，恰好龜山警分局大林派出所警員楊家睿、陳繼喆勤區勤區查訪經過，見到阿嬤倒在地上，趕緊將其攙扶到路邊，因阿嬤堅持不肯搭救護車，員警乾脆步行1公里，陪阿嬤走回家。

警方說，阿嬤左腿疼痛，擔心她骨折，因此通報救護車到場，不過阿嬤不願意上車，經救護人員檢視後，只是紅腫，並未骨折。因為擔心阿嬤再度跌倒，員警攙扶阿嬤回家，恰好被民眾撞見，直呼員警的背影令人感動。

(中時 )