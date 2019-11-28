員警攙扶阿嬤走1公里 背影令人感動 21:112019/11/28 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市龜山區1名阿嬤倒在路上，員警乾脆攙扶她走1公里回家。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區82歲呂姓奶奶上午步行在頂興路幸福國小前，卻不慎跌倒受傷，恰好龜山警分局大林派出所警員楊家睿、陳繼喆勤區勤區查訪經過，見到阿嬤倒在地上，趕緊將其攙扶到路邊，因阿嬤堅持不肯搭救護車，員警乾脆步行1公里，陪阿嬤走回家。 警方說，阿嬤左腿疼痛，擔心她骨折，因此通報救護車到場，不過阿嬤不願意上車，經救護人員檢視後，只是紅腫，並未骨折。因為擔心阿嬤再度跌倒，員警攙扶阿嬤回家，恰好被民眾撞見，直呼員警的背影令人感動。 (中時 ) #阿嬤 #員警 #龜山 #救護車 #骨折 也許您會感興趣 推薦閱讀 前內政部國會聯絡人 投資賭博電玩行賄員警遭撤職 07:072019/11/24 社會 阿嬤比你還行！82歲婦秀肌肉 擅闖民宅男上了救護車 00:042019/11/26 國際 慟！父母長期狂吵 11歲童心碎跳39樓亡 08:492019/11/27 社會 十大肇事路段 龜山萬壽路、青山路將科技執法 15:352019/11/27 生活 桃園男子當街開槍搶運鈔車 第二槍卡彈遭制伏 15:572019/11/27 社會 頭份分局大河所員警協助徐姓老翁回家 16:052019/11/27 社會 保全員冒死護鈔 躲2槍反奪下搶匪手槍 16:312019/11/27 社會 台中阿公阿嬤健康操全國雙料冠軍 市長盧秀燕讚「金敖!」 18:552019/11/27 生活 龜山萬壽路青山路 將採科技執法 04:102019/11/28 地方新聞 消防員未救人先剉賽 山區群蜂亂舞圍攻救護車 18:102019/11/28 社會 社會熱門新聞 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 台大徐州路學生宿舍 驚傳男子墜樓 - 社會 庶民不准吃！ 「壽司之神」遭米其林除名 - 社會 20歲台大男生 徐州宿舍墜樓不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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