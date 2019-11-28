中央氣象局預報員陳伊秀表示，受到東北季風影響，今晚到明天（29）清晨會是最冷的時候，明天中部以北、東北部最低溫落在15、16度，南部則落在16、18度，而降雨會比今天還少。臉書《天氣風險公司》透露，下周將出現今年入冬到目前為止最強的一波冷空氣。

氣象局指出，今晚至明天清晨是這波冷空氣影響最明顯的時候，中部以北及東北部低溫僅15、16度，沿海空曠地區會再低一點，南部及花東低溫約16至18度，白天北部及宜花高溫約21至23度，一整天有涼意，其他地方約25至27度較為舒適。

臉書《天氣風險公司》提到，周末是一個空檔，東北風減弱，溫度回升，北部有機會回到18-26度的舒適天氣，提醒民眾把握，因為下周將會有今年入冬到目前為止最強一波冷空氣。

氣象局說明，周六（30）至下周日白天東北季風減弱，氣溫會稍微回升，但周日晚間東北季風又會再度增強，北部及中部局部地區低溫將下探至13度左右。

(中時電子報)