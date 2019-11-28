教宗方濟各從日本返回梵蒂岡途中表示，「我真的很想去北京，我愛中國」。陸方是否將邀請教宗訪陸？大陸外交部發言人耿爽今天（28日）在例行記者會中回應媒體詢問時表示，陸方對陸梵雙方開展交往是開放和歡迎的。

耿爽表示，陸方看到了有關的報導，對教宗表達的友好和善意表示贊賞。陸梵之間保持著良好溝通，陸方對陸梵關係改善取得進展感到高興。陸方對推進陸梵關係是真誠的和積極的，對雙方開展交往是開放和歡迎的。

(中時 )