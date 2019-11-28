邀教宗訪陸？陸外交部：對雙方開展交往是開放和歡迎的 23:212019/11/28 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸外交部發言人耿爽。（新浪網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 教宗方濟各從日本返回梵蒂岡途中表示，「我真的很想去北京，我愛中國」。陸方是否將邀請教宗訪陸？大陸外交部發言人耿爽今天（28日）在例行記者會中回應媒體詢問時表示，陸方對陸梵雙方開展交往是開放和歡迎的。 耿爽表示，陸方看到了有關的報導，對教宗表達的友好和善意表示贊賞。陸梵之間保持著良好溝通，陸方對陸梵關係改善取得進展感到高興。陸方對推進陸梵關係是真誠的和積極的，對雙方開展交往是開放和歡迎的。 (中時 ) #教宗 #開放 #交往 #關係 #外交部 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳媒體再訪王立強 我外交部次長現身 23:162019/11/24 政治 藍質疑共諜案 外交部：訪談未提王立強 12:582019/11/25 政治 共諜案早知情？外交部：政治人物勿抹黑栽贓 11:392019/11/26 政治 張競：外交部讓人想起衙門作風 11:522019/11/26 政治 駐美處成立農業組 外交部：回應實務需求 14:312019/11/26 政治 獨》政大國際事務學院組團參訪外交部 阻擋陸生參加 17:462019/11/27 生活 特殊考量 外交部學院拒陸生參訪 04:092019/11/28 焦點新聞 外交部兩套標準 准外籍生參訪 拒陸交換生 04:102019/11/28 政治要聞 川普簽署港法案 陸外交部：赤裸裸的霸權行徑 09:512019/11/28 兩岸 川普簽署香港法案 外交部：北京與港府速回應民意 13:462019/11/28 政治 兩岸熱門新聞 數千港民聚集中環唱美國歌 支持美香港人權法案 - 時政 台商回流7000億？陸國台辦打臉 - 兩岸 陸國防部重申止暴制亂 駐港部隊隨時聽從黨中央指揮 - 兩岸 陸公布王立強受審認罪影片 自稱法律意識淡薄 - 兩岸 - 旺報 美中豎起數位柏林圍牆 全球經濟體系面臨瓦解 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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